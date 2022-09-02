Борьба с токсинами: как очистить организм

Чтобы очистить организм от токсинов, сначала необходимо правильно подготовить организм. Для этого необходимо восстановить микробиомы.

Для того,, чтобы очистить организм от токсинов, для начала необходимо восстановить микробиом, который в дальнейшем сам сможет бороться с ними.

Об этом говорится в материале портала U-News.

Отмечается, что это поможет токсинам выходить из организма естественным образом, поскольку они не будут проникать в кровеносную систему и другие органы.

«Также в процессе очищения нужно использовать натуропатические средства, они будут вашими главными помощниками. Лучше всего применять метабиотики. В качестве природных детоксикантов можно рассмотреть гуминовые и фульвовые кислоты (отлично работают именно в комплексе)», — пишет издание.

Эксперты говорят, что фермент бромелайн поможет преодолеть патогенную микрофлору, которая мешает нормально расщепляться и всасываться белкам.

«Очищаться от токсинов можно не только изнутри, но и снаружи через кожные покровы. Для этого используем магниевую соль, можно смешивать ее с морской солью. Солевой комплекс поможет избавиться от отеков, вывести лишнюю жидкость из организма, благотворно влияет на состояние пор. А это значит, что значительно снизится нагрузка на печень и почки. Магний не только способствует выведению токсинов, но помогает сократить количество жировых отложений», — пишут авторы материала.

Как сообщал Курсор, ученые составили список продуктов, которые помогут людям эффективно очистить кишечник, печень, почки и даже, в отдельных случаях, кожу, препятствуя накоплению токсинов.

Об этом пишет Greenpost. Так, яблоки богаты пектином (типом волокон, который связывается с холестерином и металлами в организме), они помогают устранить накопление токсинов и очистить кишечник. Авокадо снижает уровень холестерина в сосудах и одновременно препятствует накоплению токсинов, которые разрушают артерии. Также авокадо содержит глутатион — питательное вещество, мешающее накоплению как минимум тридцати различных канцерогенов. Они помогают печени выводить токсины.

Капуста содержит множество противоопухолевых и антиоксидантных соединений и помогает печени расщеплять излишки гормонов. Также капуста очищает пищеварительный тракт и мешает накапливаться вредным веществам, которые содержатся в сигаретном дыме. Чеснок является прекрасным борцом с вирусами, кишечными паразитами и вредными бактериями, которые живут в крови и кишечнике. Он также способствует очищению артерий, обладает противораковыми и антиоксидантными свойствами, которые помогают выводить токсины.

Грейпфрут содержит полезные волокна, которые борются с накоплением холестерина и очищают кровь. Кроме того, его мякоть также связывается с тяжелыми металлами и помогает их вывести из организма.

Также Курсор рассказывал о напитке, помогающем бороться с жиром в области живота.