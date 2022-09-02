Борьба с токсинами: как очистить организм

Для того,, чтобы очистить организм от токсинов, для начала необходимо восстановить микробиом, который в дальнейшем сам сможет бороться с ними.
Об этом говорится в материале портала U-News.
Отмечается, что это поможет токсинам выходить из организма естественным образом, поскольку они не будут проникать в кровеносную систему и другие органы.
«Также в процессе очищения нужно использовать натуропатические средства, они будут вашими главными помощниками. Лучше всего применять метабиотики. В качестве природных детоксикантов можно рассмотреть гуминовые и фульвовые кислоты (отлично работают именно в комплексе)», — пишет издание.
Эксперты говорят, что фермент бромелайн поможет преодолеть патогенную микрофлору, которая мешает нормально расщепляться и всасываться белкам.
«Очищаться от токсинов можно не только изнутри, но и снаружи через кожные покровы. Для этого используем магниевую соль, можно смешивать ее с морской солью. Солевой комплекс поможет избавиться от отеков, вывести лишнюю жидкость из организма, благотворно влияет на состояние пор. А это значит, что значительно снизится нагрузка на печень и почки. Магний не только способствует выведению токсинов, но помогает сократить количество жировых отложений», — пишут авторы материала.
Как сообщал Курсор, ученые составили список продуктов, которые помогут людям эффективно очистить кишечник, печень, почки и даже, в отдельных случаях, кожу, препятствуя накоплению токсинов.
Об этом пишет Greenpost. Так, яблоки богаты пектином (типом волокон, который связывается с холестерином и металлами в организме), они помогают устранить накопление токсинов и очистить кишечник. Авокадо снижает уровень холестерина в сосудах и одновременно препятствует накоплению токсинов, которые разрушают артерии. Также авокадо содержит глутатион — питательное вещество, мешающее накоплению как минимум тридцати различных канцерогенов. Они помогают печени выводить токсины.
Капуста содержит множество противоопухолевых и антиоксидантных соединений и помогает печени расщеплять излишки гормонов. Также капуста очищает пищеварительный тракт и мешает накапливаться вредным веществам, которые содержатся в сигаретном дыме. Чеснок является прекрасным борцом с вирусами, кишечными паразитами и вредными бактериями, которые живут в крови и кишечнике. Он также способствует очищению артерий, обладает противораковыми и антиоксидантными свойствами, которые помогают выводить токсины.
Грейпфрут содержит полезные волокна, которые борются с накоплением холестерина и очищают кровь. Кроме того, его мякоть также связывается с тяжелыми металлами и помогает их вывести из организма.
Также Курсор рассказывал о напитке, помогающем бороться с жиром в области живота.