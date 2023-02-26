Дефицит какого витамина может вызвать апатию и депрессию

Витамины и минералы необходимы организму для нормального функционирования. И их нехватка часто вызывает серьезные проблемы со здоровьем.

Очень часто люди не понимают, какой витамин и для чего необходим. Разобраться в этом несложно, куда сложнее распознать, дефицит какого витамина есть у конкретного человека и что с этим делать. Правильней всего, сдать анализы. Но иногда некоторые сбои в организме человека могут свидетельствовать на дефицит вполне конкретного витамина. Проще всего определить, что человеку не хватает холекальциферола — витамина D.

Подробнее об этом информирует сайт storinka.com.ua.

Когда говорят о витамине D, многие сразу связывают его с важностью для здоровья скелета. Однако недостаток этого витамина может оказать влияние на настроение и даже спровоцировать депрессию.

Если дефицит витамина D является причиной упадка настроения и апатии, то нормализация уровня этого витамина в организме поможет восстановить хорошее самочувствие.

Если дефицит невелик, то можно исправить ситуацию, добавив в свой рацион продукты, богатые витамином D, такие, как молоко и молочные продукты, яичные желтки, говяжью и куриную печень, а также печень трески. Однако на сегодняшний день на фармацевтическом рынке представлен огромный выбор препаратов витамина D в различных формах и по разным ценам. Чтобы выбрать правильную дозировку, лучше обратиться к врачу.

Ранее «Курсор» информировал, что врачи назвали витамины, необходимые для здоровья сосудов. Исследователи говорят, что организм человека должен получать ежедневно определенные дозы витаминов и ценных веществ, потому что они способствуют его нормальному функционированию, и дефицит некоторых их них может оказать негативное влияние на сосуды.

Напоминаем, что названы три витамина, которые вы должны принимать каждое утро для более здорового тела после 50 лет. С возрастом наше здоровье нуждается в изменениях. Добавление небольшой горстки витаминов в ежедневный рацион может принести неисчислимые преимущества для здоровья.