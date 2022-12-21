Три витамина, которые вы должны принимать каждое утро для более здорового тела после 50 лет

С возрастом наше здоровье нуждается в изменениях. Добавление небольшой горстки витаминов в ежедневный рацион может принести неисчислимые преимущества для здоровья.

На вопрос портала SheFinds, какие витамины они бы посоветовали добавить в ежедневный рацион своих клиентов, ведущие эксперты в области здравоохранения дали следующие три предложения:

Витамины группы В

Витамины группы В играют центральную роль в общем самочувствии людей старше 50 лет. Помимо повышения уровня энергии, предотвращения инфекций, улучшения работы мозга и укрепления здоровья клеток, эксперты говорят, что они также могут помочь здоровью сердца.

«Здоровье сердца должно быть в центре внимания и приоритетом для людей старше 50 лет, особенно в том, что касается их режима приема добавок, — говорит Лиза Ричардс, сертифицированный консультант по питанию и создатель диеты Candida. «Водорастворимые витамины группы В играют роль в здоровье сердца благодаря здоровью клеток, созданию эритроцитов и снижению уровня гомоцистеина», — объясняет она.

Мультивитамины

Поливитамины могут быть полезны для здоровья женщин всех возрастов, но эксперты в области здравоохранения особенно рекомендуют их женщинам старше 40 лет. С возрастом мы начинаем менее эффективно усваивать определенные витамины, поэтому ежедневное употребление поливитаминов может помочь.

«Я большой поклонник поливитаминов не потому, что они необходимы для жизни, а потому, что в наши дни мы часто зависим от обработанных и ресторанных продуктов или полуфабрикатов, которые могут не содержать всех необходимых человеку минералов и витаминов», — консультирует доктор Эми Ли, сертифицированный врач по внутренним болезням, лечебному питанию и медицине ожирения.

CoQ-10

«CoQ-10, вероятно, является одной из наиболее важных добавок для тех, кому за 50», — говорит доктор Мэтт Чалмерс, эксперт в области здоровья и хорошего самочувствия. CoQ-10 является одним из «более мощных» антиоксидантов, «который помогает убивать свободные радикалы — химические вещества, которые вызывают рак, сердечные приступы и инсульты».

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