Диетологи рассказали, что ни в коем случае нельзя добавлять в кофе

Большинство из нас не может начать день без чашки кофе. И хотя некоторые люди предпочитают вкус черного кофе, некоторые все же добавляют в него сливки или подсластители по своему выбору.

Хотя кофе сам по себе не вреден для вас, добавление в него добавок с высоким содержанием сахара может иметь негативные последствия для здоровья. Искусственные подсластители особенно сложны.

«Добавленный сахар является источником вредных калорий, способствует увеличению веса и не приносит никакой пользы для здоровья», — говорит доктор Меган Мешер-Кокс.

Кроме того, избыток сахара в рационе связан с более высоким риском развития диабета, сердечных заболеваний, жировой болезни печени и даже рака.

Вы можете подумать, что искусственный подсластитель — более здоровая альтернатива, но у него может быть не так много преимуществ, как вы думаете. «На самом деле, искусственные подсластители в 300-600 раз слаще обычного сахара и вызывают сильную аддиктивную реакцию в человеческом мозгу (так же, как и сахар), — говорит доктор Кокс. — Они не помогут. Помогает полное исключение сахара или заменителя сахара». При всем при этом искусственные подсластители могут быть полезны в некоторых случаях, например, если у вас диабет и вы хотите время от времени наслаждаться сладкими угощениями без серьезных последствий.

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