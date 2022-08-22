Эксперты назвали утреннюю привычку, которая способствует долголетию

Медики считают, что лучшее, что вы можете утром сделать для своего здоровья — выпить стакан воды. Питье воды после пробуждения улучшает состояние организма и способствует долголетию.

Генетик Вики Годфри рассказала, что утренняя привычка пить воду является простым, но эффективным способом повысить свои шансы на долголетие. Вода, выпитая натощак, увеличивает гидратацию клеток, поскольку она быстрее усваивается.

Эксперт отметила, что многим людям известно о пользе употребления воды, но на самом деле мало кто выпивает достаточное количество жидкости. По ее словам, примерно каждый шестой взрослый человек не пьет воду в нужном количестве.

Медик рекомендует после пробуждения утром выпивать большой стакан воды комнатной температуры, чтобы наполнить влагой клетки, которые не получали жидкости в течение ночи. Такая привычка также помогает сбалансировать лимфатическую систему, которая является жизненно важной частью иммунной системы.

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