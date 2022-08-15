Эксперты рассказали, как сон может помочь избавиться от 11 кг лишнего веса

Продолжительный сон может способствовать снижению веса, уверяют ученые. Участники эксперимента в среднем сократили потребление 270 ккал в день после того, как увеличили продолжительность своего сна как минимум на 1 час, отметили они.
Об этом пишет grodno24.
Эксперты также выяснили, что люди, которые недосыпают, чаще сталкиваются с увеличением веса. Таким образом лишь небольшие изменения своих привычек помогут вам обрести красивую фигуру.
Для участия в эксперименте были приглашены 80 человек, страдающих лишним весом. Самому младшему участнику был 21 год, а старшему – 40 лет. Все они чаще всего спали меньше 6,5 часа в сутки. Всем добровольцам было выдано устройство, которое должно было отслеживать качество их сна, а также предоставлены общие рекомендации относительно того, как улучшить свой ночной отдых.
Участники не должны были менять рацион ежедневного питания и уровень физической активности. Однако их просили увеличить продолжительность своего сна на 1-2 часа, чтобы в общем они проводили в постели 8,5 часа.
Участники регулярно сдавали мочу на анализ, что помогало ученым определять суточные запасы энергии каждого человека и количество потребляемых ими калорий. Оказалось, что у тех, кто стал спать дольше, в отличие от добровольцев из контрольной группы, потребление калорий снизилось на 270 ккал. Если придерживаться этого правила, то за 3 года можно сбросить порядка 11 кг, уверяют ученые.
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