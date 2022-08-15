Эксперты рассказали, как сон может помочь избавиться от 11 кг лишнего веса

Результаты нового исследования показали, что если спать немного дольше обычного, то можно ежедневно избавляться от 270 ккал.

Продолжительный сон может способствовать снижению веса, уверяют ученые. Участники эксперимента в среднем сократили потребление 270 ккал в день после того, как увеличили продолжительность своего сна как минимум на 1 час, отметили они.

Об этом пишет grodno24.

Эксперты также выяснили, что люди, которые недосыпают, чаще сталкиваются с увеличением веса. Таким образом лишь небольшие изменения своих привычек помогут вам обрести красивую фигуру.

Для участия в эксперименте были приглашены 80 человек, страдающих лишним весом. Самому младшему участнику был 21 год, а старшему – 40 лет. Все они чаще всего спали меньше 6,5 часа в сутки. Всем добровольцам было выдано устройство, которое должно было отслеживать качество их сна, а также предоставлены общие рекомендации относительно того, как улучшить свой ночной отдых.

Участники не должны были менять рацион ежедневного питания и уровень физической активности. Однако их просили увеличить продолжительность своего сна на 1-2 часа, чтобы в общем они проводили в постели 8,5 часа.

Участники регулярно сдавали мочу на анализ, что помогало ученым определять суточные запасы энергии каждого человека и количество потребляемых ими калорий. Оказалось, что у тех, кто стал спать дольше, в отличие от добровольцев из контрольной группы, потребление калорий снизилось на 270 ккал. Если придерживаться этого правила, то за 3 года можно сбросить порядка 11 кг, уверяют ученые.

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