Какой продукт особенно полезен для сердца: подсказка врачей

Медики уверяют, что кабачки способствуют снижению веса и положительно влияют на организм в целом. В этом продукте очень много питательных веществ.
Об этом пишет planetanovosti.
Исследование по клиническому питанию показало, что те люди, которые регулярно едят кабачки, имеют невысокий уровень плохого холестерина в крови. Этот овощ богат кальцием, фосфором, магнием, цинком, железом, и витаминами. Все из перечисленных микроэлементов очень полезны для сердца.
Почему именно его рекомендуют употреблять диетологи? Причин несколько: овощ недорогой, подходит людям всех возрастов и самое главное — из него можно приготовить большое количество блюд.
Врачи утверждают, что в отличие от синтетических витаминов и минералов усвояемость ценных веществ из органических продуктов в разы выше. Поэтому в целях профилактики намного эффективнее есть натуральные продукты.
Цукини действительно могут заменить медикаментозные диеты и прием специальных поливитаминов. Они снижают риск инфарктов и сердечной недостаточности, обогащает организм ценными минералами. Также овощи легко хранить замороженными зимой, когда достать свежие кабачки с грядки невозможно.
Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.