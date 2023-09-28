Какой вес можно безопасно сбросить за неделю - ответ экспертов

Об этом пишет газета Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Врачи говорят: ставя перед собой цель похудеть, достигать ее стоит плавно и без вреда для здоровья. Так, безопасной считается потеря 0,5-1 килограмма веса за неделю.
Как сообщал Курсор, группа ученых из США, Дании и Канады утверждает, что основные причины ожирения связаны не с количеством потребляемой пищи, а с ее составом.
По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ожирение затрагивает более 40% взрослых жителей США, подвергая их более высокому риску развития сердечных заболеваний, инсульта, диабета второго типа и определенных видов рака.
Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий.