Какой вес можно безопасно сбросить за неделю - ответ экспертов

Процесс похудения должен проходить плавно, в ином случае можно не только получить проблемы со здоровьем, но и быстро вернуть утраченные килограммы.

Весной тема снижения веса становится особенно актуальной и многие сломя голову пытаются худеть, выбирая при этом диеты, которые рассчитаны на короткое время и обещают хороший результат. Однако эксперты призывают так не делать. Во-первых, быстрые и радикальные диеты могут подорвать здоровье, а во-вторых - сброшенные таким образом килограммы быстро вернуться назад.

Об этом пишет газета Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Врачи говорят: ставя перед собой цель похудеть, достигать ее стоит плавно и без вреда для здоровья. Так, безопасной считается потеря 0,5-1 килограмма веса за неделю.

Для здорового похудания специалисты рекомендуют снизить калорийность потребляемой пищи и увеличить физическую активность. Эксперты подчеркивают, что люди, желающие быстро похудеть могут осуществить задуманное, однако в дальнейшем достаточно быстро их вес вернется к первоначальной отметке. Такие диеты нарушают метаболизм, а это чревато еще большим набором веса в дальнейшем, к тому же сбросить его будет уже куда сложнее. Резкое похудение, отмечают медики, не является устойчивым и часто сопровождается возникновением серьезных проблем со здоровьем.