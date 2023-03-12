Кофе или чай: назван самый полезный утренний напиток

Люди привыкли с утра пить теплые напитки. Но вот какой из них полезней — чай или кофе — знает не каждый.

Вопрос о том, что лучше для бодрости ‒ чай или кофе, вызывает много споров. Однако, большинство специалистов считает этот спор бесполезным, потому что оба напитка содержат кофеин, который помогает бодрствовать. Количество кофеина в стандартной чашке кофе составляет от 90 до 115 миллиграмм, в то время как в одной чашке чая ‒ около 40 миллиграмм.

Подробнее об этом информирует издание Главред.

Кроме того, если заварить чай крепко, он может улучшить уровень концентрации головного мозга лучше, чем крепкий кофе. Однако, как и в кофе, в чае содержатся пигменты, которые могут окрашивать зубы в желтоватый цвет. Но в этом плане чай более заметен, поэтому, для любителей белозубой улыбки, утром лучше пить кофе.

Кроме того, если пить три и более чашки чая в день, он может оказывать успокаивающее действие, но одна-единственная чашка утром не достаточна для этого. А кофе, наоборот, может оказывать стимулирующее действие и приводить к бодрствованию до поздней ночи, особенно если пить несколько чашек после обеда.

Таким образом, выбор между чаем и кофе зависит от личных предпочтений и целей. Если нужно просто взбодриться утром, то оба напитка подойдут. Если же нужно успокоиться, то стоит выбрать чай, а если нужно оставаться бодрым и энергичным, то лучше выпить кофе.

Ранее «Курсор» информировал, что назван напиток, который поможет избежать проблем с сердцем. По словам эксперта, один стакан апельсинового сока ежедневно снижает систолическое артериальное давление на три миллиметра ртутного столба, а диастолическое – почти на два миллиметра ртутного столба.

Напоминаем, что диетологи назвали напиток, разрушающий здоровье кишечника. Хотя есть много напитков, которые могут поддерживать здоровье кишечника, существует также несколько вариантов, которых, по мнению экспертов, вам следует избегать.