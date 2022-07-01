Медик назвал продукты, которые замедляют старение после 50 лет

Выглядеть молодо и привлекательно люди хотят в любом возрасте. Но для этого рацион в 30 и 50 должен быть разным, говорят врачи.

Старение организма остановить невозможно, но каждому под силу его замедлить. Это, прежде всего, правильный питьевой режим, хороший сон, умеренные физнагрузки и правильное питание.

Об этом пишут podrobnosti.

Эксперты и диетологи назвали популярные продукты, замедляющие старение после 50 лет. Давайте разберемся, что нужно есть.

Листовая зелень должна стать обязательным дополнением ваших салатов и гарниров. Она богата витаминами, минералами, клетчаткой и другими биологически активными соединениями, обеспечивает надежный запас антивозрастных соединений, которые необходимы ежедневно.

Авокадо может быть полезным дополнением. Доктор медицинских наук Лаура Бурак говорит, что авокадо богатое полезными для сердца жирами и клетчаткой, витаминами группы B, калием и витаминами A, C, E и K, не только помогает защитить нас от неизбежного процесса старения, но и приносит с собой удовольствие.

Жирная рыба с большим количеством омега-3 жирных кислот, например, лосось, треска и сельдь, помогают при воспалении стареющей кожи, а также снижают риск болезни Альцгеймера. Исследования показывают, что жирная рыба обладает способностью замедлять, а иногда и предотвращать симптомы болезни Альцгеймера у стареющих пациентов.

Черника — богатый источник витаминов А и С, которые могут уменьшить воспаление, которое может привести к повреждению кожи и старению. Медики советуют в сезон есть ее как можно чаще небольшими порциями.

Ранее Курсор писал, что назван самый полезный для сердца витамин. Ученые из Дании выяснили, что люди, которые много едят овощи и фрукты и, следовательно, получают из них витамин C, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.