Медик назвал продукты, которые замедляют старение после 50 лет

Старение организма остановить невозможно, но каждому под силу его замедлить. Это, прежде всего, правильный питьевой режим, хороший сон, умеренные физнагрузки и правильное питание.
Об этом пишут podrobnosti.
Эксперты и диетологи назвали популярные продукты, замедляющие старение после 50 лет. Давайте разберемся, что нужно есть.
Листовая зелень должна стать обязательным дополнением ваших салатов и гарниров. Она богата витаминами, минералами, клетчаткой и другими биологически активными соединениями, обеспечивает надежный запас антивозрастных соединений, которые необходимы ежедневно.
Авокадо может быть полезным дополнением. Доктор медицинских наук Лаура Бурак говорит, что авокадо богатое полезными для сердца жирами и клетчаткой, витаминами группы B, калием и витаминами A, C, E и K, не только помогает защитить нас от неизбежного процесса старения, но и приносит с собой удовольствие.
Жирная рыба с большим количеством омега-3 жирных кислот, например, лосось, треска и сельдь, помогают при воспалении стареющей кожи, а также снижают риск болезни Альцгеймера. Исследования показывают, что жирная рыба обладает способностью замедлять, а иногда и предотвращать симптомы болезни Альцгеймера у стареющих пациентов.
Черника — богатый источник витаминов А и С, которые могут уменьшить воспаление, которое может привести к повреждению кожи и старению. Медики советуют в сезон есть ее как можно чаще небольшими порциями.
Ранее Курсор писал, что назван самый полезный для сердца витамин. Ученые из Дании выяснили, что люди, которые много едят овощи и фрукты и, следовательно, получают из них витамин C, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.