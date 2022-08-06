Медики назвали напиток, который помогает продлить жизнь

Какао — это не только вкусно, но и очень полезно, говорят медики. А потому пить его рекомендуют не только в детстве, но и на протяжении всей жизни.

Эксперты говорят: чтобы получить максимум витаминов и пользы от какао, нужно его пить без сахара и разных добавок. Кроме коровьего молока, можно добавить в напиток миндальное, кокосовое и др.

Об этом пишет planetanovosti.

Специалисты рассказали, почему напиток из какао так полезен, и как он влияет на общее состояние организма.

Какао содержащие продукты понижают кровяное (артериальное) давление. Провели небольшое исследование. Было три группы добровольцев: первая ежедневно пила чаи, вторая – кофе, а третья какао. Как оказалось, у третьей группы отметили оптимизацию систолического и диастолического давлений.

Кроме того, какао замедляет старение. Если вы ищите эликсир вечно молодости, рекомендуем начать с какао-напитка. Цинк, который есть в напитки, помогает организму противостоять стрессам и преждевременному старению.

Какао к тому же поддерживает в порядке здоровье головного мозга. Дело в том, что какао усиливает приток крови к мозгу, что способствует его насыщению кислородом.

Кроме того, если выпивать ежедневно чашку какао, можно снизить количество плохого холестерина в крови. Тем самым вы минимизируете риск инсульта и инфаркта.

Также это напиток чудесно подымает настроение. Не даром еще сотни лет назад его употребляли йоги.

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