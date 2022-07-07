Медики назвали популярный напиток, вызывающий вздутие живота

В то время как многие люди на диете используют соки в качестве заменителей пищи, чтобы добиться снижения веса, этот процесс лишает многих преимуществ для здоровья.

Клетчатка является одним из наиболее важных питательных веществ, которые фрукты и овощи предлагают вашему организму. Она повышает чувство сытости и естественным образом уменьшает потребность в ненужных перекусах в течение дня. Когда вы пьете соки, чтобы получить питательные вещества, которые вы обычно получаете из цельных фруктов, то в жидкости, как правило, не хватает клетчатки, поэтому вы можете быстро проголодаться. После удаления клетчатки остается приток сахара, который очень мало приносит пользу организму.

«Предпочтительнее употреблять цельные фрукты и овощи, поскольку они содержат витамины, минералы и антиоксиданты, а также клетчатку, которая может снизить риск сердечных заболеваний, высокого уровня холестерина и диабета», — сказала доктор Лорен Штайнер.

Соки могут иметь некоторые преимущества, предлагая вашему организму различные витамины и антиоксиданты, но вы часто можете получить тот же эффект от употребления в пищу целых фруктов или овощей, и с этим вы достигнете более высокого потребления клетчатки в течение дня. Кроме того, если вы не употребляете соки в свежем виде, они могут не храниться так же долго, как цельные фрукты, что может привести к вздутию живота и дискомфорту в желудке.

«Свежевыжатые соки начинают окисляться сразу после отжима, что снижает плотность питательных веществ сока», — сказала диетолог Эми Липперт.

Чтобы получить максимальную питательную пользу от фруктов и овощей, не провоцируя ненужного вздутия живота, лучше всего есть их целиком. Отказ от соков не только регулирует количество сахара, проникающего в организм, но также гарантирует, что вы получаете достаточное количество клетчатки, что естественным образом уменьшает воспаление и даже способствует здоровой потере веса.

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