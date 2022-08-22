Медики назвали специи, которые помогут быстро сбросить вес

Эксперты считают, что кориандр, куркума, кардамон, корица и имбирь способны значительно ускорить обмен веществ и оказать содействие в избавление от излишков веса.

Диетологи назвали специи, которые помогут похудеть. Их желательно регулярно включать в свой рацион.

Об этом пишет styler.

Кориандр — одна из самых полезных специй. Он ускоряет метаболизм, а значит еда быстрее переваривается. Он часто используется в салатах, его добавляют в супы, делает багаче вкусом мясные и овощные блюда.

Кардамон понижает уровень сахара в крови и помогает выводить из организма «плохой» холестерин. Его рекомендовало употреблять всем, у кого проблемы с сосудами, а также лишний вес.

Куркума ускоряет метаболизм практически сразу же после того, как попадает в наш организм. Кроме того, она считается надежным способом избежать набора веса после строгой диеты.

Корица может использоваться не только в выпечке и сладостях, она прекрасно подчеркивает вкусы напитков. Употребление всего четверти чайной ложки корицы ускоряет метаболизм и улучшает способность организма перерабатывать сахар. Кроме того, эта специя помогает пище быстрее усваиваться, повышает уровень энергии и концентрации, что, в свою очередь, помогает сжигать калории. В чайной ложке молотой корицы столько же антиоксидантов, сколько в 150 граммах черники.

Имбирь — настоящая суперспеция. Он одинаково эффективен и в свежем, и в высушенном виде: он ускоряет метаболизм, подавляет разбушевавшийся аппетит и крайне полезен для иммунитета. Имбирь содержит большое количество магния, который помогает выводить токсины из организма.

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