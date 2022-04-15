Медики предложили наносить предупреждающие надписи на бутылки со сладкими напитками

Эксперты провели эксперимент с родителями. Как оказалось, они куда меньше склонны покупать газированные напитки своим детям, если видят предупреждение о том, что они вредны.

Группа ученых из Гарварда и Университета Северной Каролины выяснили, что графические изображения последствий употребления сладких газированных напитков сильно влияют на людей, заставляя их меньше покупать такие товары. В эксперименте приняли участие 326 родителей.

Об этом сообщили в журнале PLOS Medicine.

Во время эксперимента родителей попросили купить газированные напитки и фруктовые соки. Они совершали покупки в специально созданном макете супермаркета.

Однако на всех упаковках, бутылках и банках было текстовое предупреждение: «чрезмерное потребление напитков с добавлением сахара способствует развитию диабета 2 типа и поражению сердца». Также надпись сопровождали изображения гниющих ног и поврежденного сердца.

Однако лишь 45 процентов родителей решились купить своим детям напитки, когда увидели эти предупреждения.

По словам экспертов, несмотря на навязчивость таких предупреждений, они могут пойти на пользу обществу.

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