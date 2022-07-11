Назван фрукт, который быстро снижает сахар в крови

Ожирение является одной из причин развития сахарного диабета. Потому медики советуют следить за своим весом и питанием. А бороться с ожирением и поддерживать уровень глюкозы в норме поможет тропический фрукт.

Специалисты провели исследование и обнаружили, что манго влияет на показатели сахара в крови у грызунов. Эксперты давали мышам, которые ели много жирной пищи, пищевые добавки из мякоти манго.

Об этом пишет Express.

После этого эксперты сравнивали эффекты от приема манго с эффектами от приема лекарств, которые влияют на липиды и уровень сахара в крови. Оказалось, что после включения в рацион манго у животных уменьшились сахар и количество жира.

Ученые пришли к выводу, что эффект от употребления манго такой же как и от соответствующих лекарств. В частности, введение лиофилизированного манго в рацион мышей улучшило толерантность к глюкозе и липидный профиль и уменьшило ожирение, связанное с потреблением пищи с высоким содержанием жира.

Также такие результаты были проверены на людях. В эксперименте участвовали двое взрослых людей, которые ежедневно в течение 12 недель съедали по 10 г лиофилизированного манго.

Исследования показывают, что потребление манго помогло значительно снизить уровень сахара в крови у людей с ожирением.

К тому же позже оказалось, что манго также способствует снижению артериального давления.

Добавим, что манго богато антиоксидантами, которые защищают организм от преждевременного старения и развития рака. К тому же плод является хорошим источником фолиевой кислоты, нескольких витаминов группы B, а также витаминов А, С, К и Е, которые помогают повысить иммунитет.

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