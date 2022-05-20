Назван орех, который может продлить вашу жизнь

Исследователи Гарвардского университета провели комплексное исследование и пришли к выводу, что употребление грецких орехов помогает продлить жизнь. Как долго именно? Прочитайте эту статью, чтобы узнать.

Грецкие орехи могут быть здоровым перекусом, который является ключом к долгой жизни.

Новое исследование, проведенное исследовательской группой из Гарвардского университета, обнаружило связь между употреблением большего количества грецких орехов и увеличением ожидаемой продолжительности жизни, а также более низким риском смерти у взрослых.

Исследователи сообщают, что употребление пяти или более порций орехов в неделю может значительно увеличить продолжительность жизни.

Диетологи определяют горсть (около 30 граммов) грецких орехов как одну порцию. Употребление пяти или более порций в неделю показало снижение риска смерти от всех причин на 14%. Авторы исследования также обнаружили снижение риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 25% и увеличение продолжительности жизни на 1,3 года по сравнению с людьми, которые никогда не едят грецкие орехи.

Между тем, употребление от двух до четырех порций орехов в неделю также весьма полезно.

Исследование показало, что это способствует снижению риска смерти от любой причины на 13%, снижению риска смерти от сердечных заболеваний на 4% и увеличению продолжительности жизни на один год.

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