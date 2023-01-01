Названа черта характера, которая мешает похудеть

Выбор между пессимизмом и оптимизмом не всегда очевиден.

В рамках нового исследования ученые установили, что всего лишь из-за одной черты характера можно крайне негативно повлиять на процесс похудения.

Об этом сообщает PSY Blog.

К эксперименту привлекли около сотни человек с ожирением. Им предоставили комбинированное консультирование, а также им была предложена диетотерапия и лечебная физкультура. Оказалось, что не все участники демонстрировали одинаковую реакцию на программу, потому что результат зависел от их типа личности.

В частности, участники, изначально настроенные оптимистично, с большим трудом избавлялись от лишнего веса. Люди же, которые успешно худели, в ходе эксперимента становились более оптимистичными, даже если вначале у них был более пессимистичный настрой.

Еще один ключ к борьбе с лишним весом ‒ самосознание. По словам ученых, человеку нужно знать о функционировании приема пищи, фиксировать данные о том, что изменилось и как именно прогресс был достигнут.

Основываясь на результатах исследования, эксперты поделились правилами, которые могут помочь в похудении:

не иметь в вопросе диеты «детского оптимизма»;

повышать самоэффективность и самоконтроль;

снижать психологическое напряжение.

Трезво воспринимающий факты и рассматривающий альтернативные варианты имеет большие шансы не успешное похудение.

Ранее эксперты рассказали о напитках, провоцирующих образование тромбов.

«Курсор» сообщал, что песок может помочь в борьбе с ожирением.

Помимо этого медики рассказали о фруктах и овощах, снижающих риск инсульта.