Названы пять напитков, которые помогут быстро снизить давление и поддержать здоровье сердца

14:36, Сегодня
Здоровье и медицина
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Фото: pixabay.com

Высокое давление может стать причиной развития куда более серьезных проблем со здоровьем и потому нужно держать его под контролем. Нормализовать давление можно благодаря специальной диете и включением в рацион ряда полезных продуктов и напитков.

Медики назвали чаи, которые полезны при высоком давлении.

Об этом пишет The Health site.

Зеленый чай может улучшить кровообращение, а также снизить риск воспаления в тканях сердца. Это подтвердили многочисленные исследования. Этот напиток богат антиоксидантами, прекрасно поддерживающими здоровье сердца. Врачи советуют выпивать одну-две чашки зеленого чая в день.

Улун чай содержит смесь свойств черного и зеленого чая. В нем также много антиоксидантов, которые делают его полезным для здоровья и снижения высокого давления.

Ромашковый отвар эффективен в регулировании давления у гипертоников. Он помогает расслабить кровеносные сосуды, расширяя их. Также расслабляет тело и способствует крепкому сну.

Напитки из гибискуса помогут в борьбе с высоким кровяным давлением. Такой чай наполнен несколькими антиоксидантами, которые прекрасно влияют на сердце. Однако принимать его советуют только после консультации с врачом.

Черный чай также обладает рядом полезных свойств. Согласно исследованиям, люди, выпивавшие 3 чашки черного чая в день, снижали уровень артериального давления в среднем на 2-3 пункта.

Медики отмечают: людям, страдающим гипертонией, следует вводить эти чаи в рацион, но не злоупотреблять ими. Важно также подчеркнуть важность регулярных осмотров у врача и поддержания здоровой диеты.

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