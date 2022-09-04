Названы самые опасные напитки для пожилых людей

По словам врачей, если пожилой человек страдает от различных хронических заболеваний, в том числе от атеросклероза, то употребление спиртного может привести к катастрофическим последствиям.

Спиртные напитки дают чрезмерную нагрузку на сердце и могут усложнить прохождение сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщает портал U-News.

Отмечается, что если пожилой человек страдает от различных хронических заболеваний, в том числе от атеросклероза, то употребление спиртного может привести к катастрофическим последствиям.

«Спиртное ускоряет работу сердца и увеличивает его потребность в кислороде. А если сердце поражено атеросклерозом, что у пожилых людей обычно наблюдается, то резко повышается риск сосудистых катастроф, в том числе инфаркта», — говорится в материале.

Также отмечается, что любой, даже легкий алкоголь лучше заменить более полезными напитками — например, зеленым чаем.

«Важно помнить, что избыток сахара также оказывает негативное влияние на здоровье и может стать решающим фактором в развитии диабета», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, если регулярно пить чай, это будет максимально положительно сказываться на здоровье человека. Так, установлено, что достаточно выпивать каждый день хотя бы две чашки чая, чтобы снизить риск смертности на 13%. При этом максимальное количество выпитого напитка и его вид не играют никакой роли.

Также Курсор писал о том, что фруктовые соки негативно влияют на избавление от лишних килограммов, что обусловлено их составом. Из-за усилий маркетологов многие люди по всему миру считают, что соки исключительно полезные и их стоит пить во время диеты, но это не так.

В таких соках действительно есть множество витаминов и других питательных веществ, но кроме этого в них содержится большое количество калорий и природного сахара. Например, всего одна чашка виноградного сока содержит 35 граммов сахара, всего 1 грамм белка и 0 грамм клетчатки.

Кроме этого, «Курсор» рассказывал о напитке, помогающем бороться с жиром в области живота.

Листья, семена, цветы и плоды кориандра богаты антиоксидантами, которые способствуют пищеварению. Это растение обладает многими лекарственными свойствами, включая антидиабетические, антиоксидантные и противораковые функции.