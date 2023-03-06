Не всем подходит: кому категорически противопоказано интервальное голодание

Интервальное голодание – это метод, при котором в течение суток есть периоды голодания продолжительностью 14-23 часа. Данная система питания имеет различные схемы питания и голодания, и часто людям не подходит метод в целом.

Подробнее о том, кому противопоказано интервальное голодание информирует сайт Womans World.

Если у вас были ранее проблемы с отношениями с едой, то перед применением интервальной голодовки необходимо учесть прошлый опыт и не допустить повторения негативных факторов.

Этот метод также не рекомендуется для детей, так как у них метаболизм работает быстрее, они требуют больше калорий для роста и развития, а голодание может вызвать негативные последствия.

Кормящим грудью матерям и беременным женщинам также не рекомендуется использовать интервальное голодание, так как им необходимо получать достаточное количество питательных веществ для поддержания здоровья и роста ребенка.

Пожилым людям с проблемами пищеварения и возрастной потерей мышечной массы также не рекомендуется использовать этот метод.

Кроме того, если вы чувствуете себя плохо от такого питания, то этот метод не подходит для вас, и вам необходимо обратиться к врачу. Возможно, нужно будет сдать анализы на сахар.

Ранее «Курсор» информировал, что ученые определили самый полезный для здоровья тип питания. Ученые говорят, что лучше всего придерживаться средиземноморской диеты и рассказали, что особенного в этом типе питания.

Напоминаем, что названы пищевые привычки, от которых нужно отказаться после 50 лет. С возрастом важно контролировать свой рацион питания, потому что правильные пищевые привычки будут обеспечивать вам хорошее самочувствие, настроение и энергичность. Эксперты рассказали, от чего следует отказаться, чтобы замедлить процесс старения и уберечь здоровье.