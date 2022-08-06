Назван самый полезный продукт для щитовидки

Ученые из США сделали невероятное открытие — для здоровья сердца и сосудов необходимо регулярно употреблять сельдь. Этот продукт окажет положительное влияние на работу жизненно важных органов и систем.

Рыба чрезвычайно богата полезными веществами: микроэлементами, витаминами, необходимыми жирами.

Омега-3, которую многим приходится пить в виде БАДов, в достаточном количестве содержится в обычной сельди. В ста граммах этой рыбы содержится не менее 2,5 граммов Омега-3. Ведь это минимальная норма для взрослого человека — 1,5 грамма.

Сельдь также полезно есть для здоровья кожи. Омега-3 в ней помогают ей быть более эластичной, что полезно для худеющих, защищает от преждевременных морщин. Кроме того, доказано, что сельдь помогает в профилактике сердечных заболеваний, так как способствует снижению уровня триглицеридов, улучшению эластичности сосудов и уменьшению воспаления.

Сельдь также важна тем, что она чрезвычайно богата йодом. Сто граммов этой рыбы могут покрыть почти половину суточной дозы этого элемента, который так важен для щитовидной железы. А, учитывая, что сельдь также содержит много селена (до 37 мг), в котором нуждается эта железа, эту рыбу можно назвать идеальной для здоровья щитовидной железы.

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