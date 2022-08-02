Топ-5 популярных продуктов, которые вызывают висцеральный жир

«Висцеральный жир — опасная форма жировых отложений, особенно потому, что он часто остается незамеченным и формируется вокруг органов глубоко под кожей», — сказала диетолог.

Висцеральный жир относится к типу жира, который накапливается внутри живота и вокруг органов, объясняет Лиза Ричардс, сертифицированный диетолог.

В отличие от подкожного жира, который можно увидеть и почувствовать, висцеральный жир может производить химические вещества и гормоны, которые могут быть опасны и которые «подвергают людей более высокому риску серьезных проблем со здоровьем».

Образованию висцерального жира способствуют как длительное высококалорийное питание, так и отсутствие физической активности. Следовательно, любая пища может привести к висцеральному жиру, но такие эксперты, как Ричардс, предупреждают, что некоторые продукты представляют особенно большой риск.

«Эти продукты не очень питательны и в основном состоят из переработанных крахмалов и калорий», — говорит Ричардс. Выпечка, полуфабрикаты, фаст-фуд и чипсы являются одними из примеров этих продуктов.

«Простые сахара, столовые сахара или обработанные сахара откладываются в жир», — говорит доктор Эми Ли, сертифицированный врач в области внутренних болезней.

Обработанный сахар или белый сахар

Рафинированный белый сахар является одной из наиболее распространенных причин увеличения веса. Эксперты предупреждают, что он содержит много калорий и резко повышает уровень сахара в крови.

Белая рафинированная мука

«Рафинированная пшеница, она же белая мука, не содержит питательных веществ и оставляет ваше тело более голодным, чем когда вы сели за еду», — говорит доктор Маризель Арсе, врач-натуропат.

Фруктовые смузи с добавлением сахара

«Готовые смузи часто содержат очень много сахара, несмотря на маркировку без добавления сахара», — говорит практикующий врач Эми Спиндел.

Соленые картофельные чипсы

«Картофельные чипсы традиционно перерабатываются и обжариваются с добавлением натрия или искусственных ароматизаторов», — объясняет Бест.

Напитки с алкоголем

Напитки, такие как крепкие зельтеры, пиво, вино, также могут вызывать висцеральный жир, предупреждает доктор Ли.

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