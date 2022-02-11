Ученые назвали лучший напиток, снижающий сахар в крови при диабете

Об этом сообщает Express.

Высокий уровень сахара в крови является результатом нарушения выработки инсулина. Данные ученых свидетельствуют, что употребление этого напитка может оказать сильное влияние на уровень сахара в крови.

В ходе исследования ученые отобрали и распределили на две группы 110 пациентов с сахарным диабетом второго типа.

Первой группе давали 15 мл яблочного уксуса, растворенного в 200 мл воды во время ужина в течение трех месяцев. Другая группа получала плацебо.

Специалисты оценивали и анализировали HbA1C (гликозилированный гемоглобин) натощак у участников в течение всего периода исследования. В результате ученые обнаружили «значительное» изменение HbA1c и уровня сахара в крови натощак в первой группе.

В то же время в группе плацебо значительных изменений среднего значения этих статистических данных не наблюдалось.

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