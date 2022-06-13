Ученые предложили диагностировать опасную болезнь по ночным кошмарам пациента

У людей с болезнью Паркинсона значительно меняется содержание сновидений. Так, усиливаются отрицательные эмоции и физическая агрессия, среди действующих лиц появляется большее число животных персонажей, к тому же учащаются ночные кошмары.

Ученые из Великобритании заявили, что увеличение количества кошмарных снов у человека может свидетельствовать о том, что у него развивается болезнь Паркинсона.

Новое исследование было опубликовано в журнале eClinicalMedicine.

Напомним, что болезнь Паркинсона — это нейродегенеративное заболевание. Оно является вторым по распространенности среди людей. Некоторые ученые прогнозируют даже пандемию.

Исследование говорит о том, что у людей с болезнью Паркинсона сильно меняется содержание сновидений. Так, количество отрицательных эмоций увеличивается.

Авторы новой работы из Центра здоровья человеческого мозга Бирмингемского университета заявили, что пожилые люди, которые внезапно начали часто видеть кошмары, должны обратиться в больницу за помощью. Диагностика, возможно, выявит у них болезнь Паркинсона.

Ученые собираются выявить биологические причины изменений во сне при помощи электроэнцефалографии. Также они планируют выяснить, нет ли связи между снами и другими нейродегенеративными заболеваниями.

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