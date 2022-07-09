Названа диета, которая поможет продлить жизнь на 13 лет

Ученые выяснили, какие продукты должны преобладать в рационе, если вы хотите увеличить продолжительность своей жизни.

Питание играет важную роль в поддержании здоровья человека, поэтому нужно следить за тем, что рацион был полезным, вкусным и правильно сбалансированным. Ученые выяснили, на какую диету стоит обратить внимание, если хотите продлить свою жизнь.

Об этом сообщает издание Eatthis.

Оказалось, что увеличить продолжительность жизни вплоть до 13 лет помогает «оптимальная» диета. Основной ее принцип состоит в отказе от употребления красного и переработанного мяса, а также подслащенных сахаром напитков. Также нужно в рационе ограничить молочные продукты и яйца, а повысить количество фруктов, овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов и орехов.

Ученые подчеркнули, что если бы данной диеты начал бы придерживаться 20-летний мужчина, то он мог бы добавить к продолжительности своей жизни еще 13 лет. Женщина в таком случае могла бы прибавить 10 лет.

Отмечается, что 60-летний мужчина, если бы сел на «оптимальную» диету, то смог бы прожить на 8-9 лет дольше, а 80-летние люди могли бы увеличить продолжительность своей жизни приблизительно на 3 года.

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