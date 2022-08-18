Утренние привычки, которые помогут справиться с лишним весом

Изнурительные тренировки и правильное питание не помогут похудеть, если не избавиться от вредных привычек по утрам. Диетологи рассказали, какие утренние привычки помогут добиться идеального веса.

По словам специалистов, утром, как только проснулись, сразу же необходимо пить воду.

Об этом пишет podrobnosti.

Наш организм на 80% состоит из воды, а ее недостаток приводит к ожидаемым последствиям. Кроме того, вода — незаменимый помощник для уменьшения порции еды и ускорения метаболизма.

Также в пищу необходимо добавлять острые приправы. Они увеличивают скорость метаболизма и сжигают жир. Острые приправы способствуют выделению желудочного сока, что приводит к быстрому перевариванию пищи.

Еще одна важная привычка — ни в коем случае нельзя отменять завтрак.

Ученые уверяют, что завтрак в первый час после сна улучшает обмен веществ, поскольку организм включается в работу сразу. Если же оставить завтрак «на потом», то организм будет достаточно сложно себя расшевелить.

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