Утренние привычки, которые помогут справиться с лишним весом

По словам специалистов, утром, как только проснулись, сразу же необходимо пить воду.
Об этом пишет podrobnosti.
Наш организм на 80% состоит из воды, а ее недостаток приводит к ожидаемым последствиям. Кроме того, вода — незаменимый помощник для уменьшения порции еды и ускорения метаболизма.
Также в пищу необходимо добавлять острые приправы. Они увеличивают скорость метаболизма и сжигают жир. Острые приправы способствуют выделению желудочного сока, что приводит к быстрому перевариванию пищи.
Еще одна важная привычка — ни в коем случае нельзя отменять завтрак.
Ученые уверяют, что завтрак в первый час после сна улучшает обмен веществ, поскольку организм включается в работу сразу. Если же оставить завтрак «на потом», то организм будет достаточно сложно себя расшевелить.
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