Вкусный продукт, который без боязни можно съесть даже перед сном

Если поздним вечером вы не знаете чем утолить голод, — возьмите банан. Несмотря на сравнительно высокое содержание углеводов, это полезный и сытный перекус, который не испортит ваш сон.

Эксперт по питанию Лиза Московиц рассказала, почему банан — это прекрасный перекус в ночное время.

Об этом пишет WomanEL.

Если вы ложитесь спать слишком голодным, это может нарушить качество вашего сна, говорит специалист. Фрукт может быть прекрасным противоядием от ночного урчания в животе, потому что он легкий. Но при этом содержит питательные вещества, такие как клетчатка.

Регулирующие артериальное давление калий и магний являются естественным миорелаксантом, который помогает предотвратить головные боли.

Триптофан – это аминокислота, которая способствует увеличению выработки серотонина, который может помочь вам успокоиться и расслабиться. Серотонин также является предшественником мелатонина (что означает, что он помогает вырабатывать мелатонин), нейромедиатора, который помогает вам чувствовать сонливость.

Конечно, в банане немного больше углеводов и сахара, чем в некоторых других фруктах. Но это также хороший источник клетчатки. Клетчатка также является источником пребиотиков. А те в свою очередь полезны для здоровья желудочно-кишечного тракта.

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