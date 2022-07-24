Врач рассказал о скрытой причине лишнего веса

Авторитетный эксперт доктор Берг считает, что причиной появления «лишних килограммов» может являться стресс. «Представьте, что каждая негативная эмоция весит определенное количество граммов или даже килограммов», — омтечает он.

Доктор Берг рассказал о скрытых причинах лишнего веса. Дело не только в еде. Если у вас есть лишний вес и вы думаете, что причина его появления кроется только в питании, то вы ошибаетесь. Огромное значение имеет и фактор стресса.

«Представьте, что каждая негативная эмоция весит определенное количество граммов или даже килограммов. А теперь вспомните, сколько раз в день вы испытываете стресс?», — говорит эксперт.

Стресс для вас — это неприятности на работе, проблемы в семье и даже хамство в общественном транспорте. Более того, даже просмотр негативных новостей также является фактором стресса! Помните об этом, когда включаете телевизор.

Наш организм защищается от стресса с помощью гормона кортизола, который вырабатывается надпочечниками.

Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.

Также сообщалось, что врачи развеяли миф о пользе витамина С во время простуды. Принято считать, что при простуде очень полезно употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. Якобы это позволит быстрее прийти в себя и избавиться от недуга.