Врачи назвали симптомы повышенной чувствительности к кофеину

Хотя кофе имеет много преимуществ для здоровья, многие люди борются с повышенной чувствительностью к кофеину.

«Если вы чувствуете дрожь после того, как выпили что-то с кофеином, или вам нужно быстро сходить в туалет, возможно, у вас непереносимость или повышенная чувствительность к кофеину», — сказал доктор Росс Перри.

«Гиперчувствительность к кофеину может быть вызвана многими факторами, в том числе полом, возрастом и весом, а также генетическими особенностями человека в отношении функции мозга и метаболизма печени, — объяснил диетолог Дженаед Броделл. — Люди с повышенной чувствительностью к кофеину метаболизируют кофеин медленнее, поэтому симптомы могут сохраняться в течение нескольких часов».

Каковы симптомы гиперчувствительности к кофеину?

Симптомы повышенной чувствительности (непереносимости) к кофеину достаточно характерны и проявляются вскоре после употребления напитка с кофеином. Это включает:

учащенное сердцебиение

головная боль

беспокойство

чрезмерное волнение

бессонница

озноб или тремор

раздражительность

потребность в быстром мочеиспускании.

«Гиперчувствительность к кофеину может проявляться в виде учащенного сердцебиения, головной боли, тошноты, беспокойства и трудностей с засыпанием, — перечислил Броделл. — Степень симптомов может варьироваться в зависимости от индивидуального уровня чувствительности, а также от количества потребляемого кофеина».

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