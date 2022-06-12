Врачи рассказали о пользе куриных яиц

Несмотря на то, что куриные яйца содержат много холестерина, они также являются источником многих необходимых питательных веществ.
Согласно исследованиям биологов из Пекинского университета, умеренное употребление куриных яиц помогает снизить риск сердечно-сосудистых
заболеваний.
Ученые заявляют, что если употреблять одно яйцо в день, можно повысить уровень полезных для сердца метаболитов, которые содержатся в крови.
В новом исследовании китайские ученые проанализировали, как потребление яиц влияет на маркеры сердечно-сосудистых заболеваний в крови.
«Немногие исследования рассматривали роль метаболизма холестерина в плазме в связи между потреблением яиц и риском сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому мы хотели помочь восполнить этот пробел», — заявил ведущий автор работы, магистр кафедры эпидемиологии и биостатистики Пекинского университета Ланг Пан.
Согласно результатам этого исследования, оказалось, что у людей, которые употребляли умеренное количество яиц, был выше уровень белка, который помогает выводу холестерина из сосудов.
У людей, которые употребляли реже яйца, был более низкий уровень полезных метаболитов и более высокий уровень вредных метаболитов в крови.
Ранее «Курсор» писал, что медики назвали простой способ предотвратить болезни сердца. Новое исследование показало, что употребление достаточного количества воды не только эффективно предотвращает обезвоживание, но и снижает риск развития сердечной недостаточности.
Напомним, мы сообщали, что эндокринологи назвали продукты, полезные для щитовидной железы. Витамины, которые содержатся в натуральных продуктах, способны поддержать правильную и стабильную работу щитовидки.
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Автор материала:
Кати Адхам