Врачи рассказали о пользе куриных яиц

Ученые заявляют, что если употреблять одно яйцо в день, можно повысить уровень полезных для сердца метаболитов, которые содержатся в крови.

В новом исследовании китайские ученые проанализировали, как потребление яиц влияет на маркеры сердечно-сосудистых заболеваний в крови.

«Немногие исследования рассматривали роль метаболизма холестерина в плазме в связи между потреблением яиц и риском сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому мы хотели помочь восполнить этот пробел», — заявил ведущий автор работы, магистр кафедры эпидемиологии и биостатистики Пекинского университета Ланг Пан.

Согласно результатам этого исследования, оказалось, что у людей, которые употребляли умеренное количество яиц, был выше уровень белка, который помогает выводу холестерина из сосудов.

У людей, которые употребляли реже яйца, был более низкий уровень полезных метаболитов и более высокий уровень вредных метаболитов в крови.