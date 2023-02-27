Американская компания по кибербезопасности покидает Израиль

Американская компания по кибербезопасности BitSight, которая приобрела израильский стартап VisibleRisk, совместное предприятие по оценке киберриска, созданное Moody’s и венчурной группой Team8, закрывает свой местный центр исследований и разработок всего через 17 месяцев после его создания. В центре работало около 40 человек, которые вот-вот потеряют работу.

Об этом сообщает Сtech.

В результате сделки в сентябре 2021 года Moody’s инвестировало 250 млн долларов в BitSight, а Team8 стала акционером компании, стоимость которой на тот момент оценивалась в 2,4 млрд долларов. Доля Team8 в BitSight оценивалась в сотни миллионов долларов.

Однако из-за финансового кризиса в целом и высоких технологий в частности BitSight решила закрыть свою деятельность в Израиле.

Платформа VisibleRisk для рейтинга киберрисков и мониторинга в режиме реального времени, основанная Дереком Вадала и Игаэлем Бергером в 2019 году, позволяет организациям во всем мире постоянно отслеживать и управлять киберрисками так же, как и финансовыми рисками. Перед приобретением компания привлекла 30 млн долларов.

После приобретения компания BitSight, у которой более 2 300 клиентов по всему миру, включая многие компании из списка Fortune 500, государственные учреждения, страховые компании и управляющие активами, создала подразделение по управлению рисками, которое возглавил соучредитель VisibleRisk Вадала.

Курсор писал ранее, что еще пять компаний хайтека решили вывести свои деньги из Израиля. В общей сложности с их счетов за рубеж будут переведены около 300 миллионов долларов.

Кроме этого, IT-компания Wiz, которая занимается разработкой систем обеспечения безопасности цифровой информации, заявила, что в знак протеста против судебной реформы, продвигаемой Яривом Левиным, частично выводит из Израиля свои активы и переводит часть деятельности за границу.

Еще мы писали, что основатель одного из самых успешных технологических единорогов Израиля Том Ливне заявил, что покидает страну и прекращает платить налоги в знак протеста против запланированной новым жестким правительством судебной реформы.

Напомним, что главы Банка Израиля предупредил Нетаниягу о последствиях судебной реформы для экономики, в частности о том, что она нанесет ей серьезный ущерб.

Читайте также, что новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в израильской системе правосудия.