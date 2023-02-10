«Единорог» кибербезопасности выведет средства из Израиля

Компания по кибербезопасности Wiz переводит свои бизнес-счета из Израиля в связи с предстоящими судебными реформами, запланированными израильским правительством.

Компания по кибербезопасности Wiz переводит свои бизнес-счета из Израиля в связи с предстоящими судебными реформами, запланированными израильским правительством. Wiz планирует оставить на местных счетах только те деньги, которые необходимы для выплаты зарплаты, аренды и других расходов.

Об эиом сообщает calcalistech.com.

Соучредители Wiz, в том числе гендиректор Ассаф Раппапорт и вице-президент по продуктам Йинон Костика, входят в число лидеров протестов, организованных сектором высоких технологий против судебной реформы, продвигаемой правительством Нетаниягу.

Wiz идет по стопам Papaya Global и израильского венчурного капитала Disruptive and Disruptive AI, которые ранее объявили о подобном решении.

«После заявлений премьер-министра Нетаниягу о том, что он полон решимости провести реформы, которые нанесут ущерб демократии и экономике, мы в Papaya Global приняли деловое решение вывести все средства компании из Израиля. В намечающейся реформе нет уверенности в том, что мы сможем вести международную экономическую деятельность из Израиля, это болезненный, но необходимый деловой шаг», — написал тогда Гес в Твиттере.

Ранее Курсор писал, что крупный технологический «единорог» покидает Израиль из-за судебной реформы. Еще одна крупная технологическая фирма объявила о выводе значительных сумм из израильских банков в связи с запланированными судебными реформами.

Наша редакция писала, что названа еще одна хайтек-компания, которая выводит свои средства из Израиля. Основатели этой фирмы являются противниками судебной реформы.

Курсор» сообщал, что основатель одного из самых успешных технологических единорогов Израиля Том Ливне заявил, что покидает страну и прекращает платить налоги в знак протеста против запланированной новым жестким правительством судебной реформы.

Еще мы писали, что главы Банка Израиля предупредил Нетаниягу о последствиях судебной реформы для экономики, в частности о том, что она нанесет ей серьезный ущерб.

Напомним, что новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в израильской системе правосудия.