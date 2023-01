Google представила нейросеть, создающую музыку из текстового описания

Компания Google показала нейросетевую модель MusicLM, генерирующую музыку из текстовых описаний. Выкладывать ее в открытый доступ компания пока не планирует. Но поделилась результатами ее работы.

Примеры ее работы (около 5.5 тыс. мелодий) можно услышать на специальной странице.

В компании уверены, что MusicLM «превосходит предыдущие системы как по качеству звука, так и по соответствию текстовому описанию».

Yesterday, Google published a paper on a new AI model called MusicLM.

The model generates 24 kHz music from rich captions like «A fusion of reggaeton and electronic dance music, with a spacey, otherworldly sound. Induces the experience of being lost in space.» pic.twitter.com/XPv0PEQbUh

