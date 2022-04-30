Илон Маск продал акции Tesla на 8,5 млрд долл. в преддверии поглощения Twitter

Продажа состоялась после того, как Маск в понедельник заключил сделку по покупке Twitter за 44 миллиарда долларов наличными.

Генеральный директор Tesla Илон Маск продал акции производителя электромобилей Tesla на сумму 8,5 миллиардов долларов, как показали документы США по ценным бумагам.

Выручка, вероятно, будет направлена на финансирование его запланированной покупки Twitter Inc.

В четверг Маск написал в Твиттере, что «после сегодняшнего дня дальнейших продаж TESLA не планируется».

Согласно документам, поданным в четверг и пятницу, на этой неделе он продал около 9,6 млн акций, что составляет 5,6% его доли в компании.

Неясно, были ли зарегистрированы все недавние продажи акций Tesla Маска. Tesla не сразу ответила на запрос Reuters о комментариях.

Продажа произошла после того, как Маск в понедельник заключил сделку по покупке Twitter за 44 миллиарда долларов наличными.

После этого самому богатому человеку в мире передадут контроль над данной соцсетью, населенной миллионами пользователей и мировых лидеров.

По данным Forbes, состояние Маска составляет 268 миллиардов долларов.

Курсор писал ранее, что Илон Маск попросил фанатов перестать публиковать в Твиттере его местонахождение. Он заявил, что учетные записи в социальных сетях, отслеживающие его передвижения, вызывают у него и его семьи «проблемы с безопасностью».