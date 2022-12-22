Илон Маск сказал, когда уйдет с поста главы Twitter

По словам нового владельца соцсети,, сам он после этого останется «руководить только командами по программному обеспечению и серверам».

Илон Маск объявил, что уйдет с поста главы Twitter – но только после того, как найдет «того дурака, который согласится взяться за эту работу».

Об этом новый владелец соцсети написал в комментарии к запущенному им же опросу в Twitter.

По словам Маска, сам он после этого останется «руководить только командами по программному обеспечению и серверам».

Ранее Курсор писал, что владелец Twitter Илон Маск утверждает, что не может найти себе преемника на посту главы компании. Так он ответил на комментарии после нашумевшего голосования, которое миллиардер запустил на своей странице.

«Те, кто хотят власти, меньше всего ее заслуживают», — отметил миллиардер в соцсети. «Как говорится, бойтесь своих желаний, потому что они могут сбыться», — написал в другом твите Маск.

Как сообщал Курсор, за время своего кратковременного руководства Илон Маск успел увязнуть в несколько скандалов, поэтому решил запустить новый опрос среди пользователей.

Отмечается, что миллиардер настолько увлекся опросами, что теперь переложил ответственность за свою судьбу в Twitter на решение пользователей этой платформы. Из-за ряда скандальных решений с увольнением работников и обновлений глава Tesla и SpaceX решился на новый опрос.

“Должен ли я покинуть пост руководителя Twitter? Я буду придерживаться результатов этого опроса”, – написал Маск.

За короткое время к опросу присоединились более 17,5 млн. пользователей, большинство из которых (57.5%) все же не хотят видеть Илона в роли владельца платформы. На сторону предпринимателя стали 42.5%.

Также Курсор информировал о том, что Илону Маску предложили выступить в Европарламенте с разъяснениями относительно политики принадлежащей ему соцсети Twitter.

Так, глава Европарламента Роберта Мецола выразила надежду, что встреча пройдет в формате «откровенного публичного обмена мнениями» с законодателями.