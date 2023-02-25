Нейросеть, которая превращает «каракули» в красивые картинки, стала доступной всем

В сети набирает популярность сайт Scribble Diffusion, который использует нейросеть для трансформации в красивые картинки любой скетч или набросок от руки.

Как пояснили эксперты, этот портал работает на платформе Replicate, которая предназначена для запуска моделей машинного обучения в «облаке», и ControlNet – модели с открытым исходным кодом, генерирующей изображения из текста и ваших каракулей. Он создает невероятно точные и красочные снимки практически из ничего. И в этом может убедиться каждый.

Для того чтобы нейросеть точно «поняла», какую именно картинку вы хотите от нее получить своим наброском, необходимо добавить несколько уточняющих слов. После нейросеть считывает текст, переносит их на набросок, и на выходе получается полноценная картина.

Попробовать Scribble Diffusion можно по ссылке.

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