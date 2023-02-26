Невозможно заметить невооруженным взглядом: эксперты рассказали, как распознать взлом смартфона

Телефон подвергается хакерским атакам с целью кражи персональных данных, и нередко финансовых средств. И распознать взлом бывает непросто.

Чаще всего взламывают телефоны дистанционно. Не нужно передавать физическое устройство в третьи руки, чтобы хакерам удалось провернуть свои махинации. И потому обычным юзерам важно распознать вовремя хакерскую атаку на смартфон, чтобы уберечь свою личную информацию и финансовые накопления.

Подробнее об этом информирует сайт gsminfo.

Как пояснил киберэксперт Сергей Томко, чтобы определить, что смартфон был взломан, достаточно обратить внимание на температуру устройства. Если гаджет горячий, при том что оперативная память не перегружена открытыми приложениями или играми, это может указывать на кибератаку. Он также отметил, что наличие значка аудиозаписи или использование камеры, появившихся вверху экрана и при это не используется юзером в данным момент, может свидетельствовать о взломе.

В свою очередь, значок, указывающий на использование камеры или микрофона, существует на большинстве устройств Android и iOS. Например, на Android сверху появляется зеленый круг при использовании микрофона, а красный — при использовании камеры, пояснил эксперт. Если пользователь заметит, что значок появляется без видимых причин, ему следует проверить, какие приложения имеют доступ к камере или микрофону, зайдя в настройки своего смартфона.

Ранее «Курсор» информировал, что были названы приложения, которые безбожно воруют заряд вашего смартфона. Около 93% пользователей смартфонов признаются, что как только они запускают разные приложения, батареи телефонов начинают полностью разряжаться почти до конца дня.

Напоминаем, что специалист назвал лучший и худший смартфоны в 2022 году. Самый популярный англоязычный техноблогер Маркес Браунли рассказал, какие смартфоны в 2022 году, по его мнению, были лучшими. Эксперт разделил гаджеты по нескольким категориям, что позволило сосредоточиться не на одной конкретной модели, а на многих.