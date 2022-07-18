Ученые создали роботов с ИИ для опыления растений

В перспективе робот может стать единственным способом решения продовольственной проблемы в результате исчезновения насекомых-опылителей, от которых зависит урожай более 20 тысяч сельскохозяйственных культур.

Группа исследователей из Австралии и Израиля смогли создать робота, который занимается опылением растений. Так, новая технология может заменить пчел, так как они могут вовсе исчезнуть с лица Земли к концу века из-за глобального потепления.

Об этом пишет издание Costagroup.

Устройство называется «Полли». Оно оборудовано искусственным интеллектом, который может определять созревшие цветы и опылять их при помощи имитации воздушных импульсов. Установка уже имеет название – «Полли».

Исследователи отмечают, что за последние десять лет ИИ значительно «поумнел» в результате улучшения функции глубокого обучения по фотографиям. Сейчас ученые решают, как можно повысить эффективность робота, чтобы он работал в условиях Южной Африки и Австралии.

Ранее наш сайт писал, что физики обнаружили доказательства существования трех невиданных ранее частиц. Физики говорят, что нашли в данных Большого адронного коллайдера свидетельства существования трех невиданных ранее комбинаций кварков.

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