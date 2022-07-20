Немецкие ученые научили ходить робота-собаку за час

У обычных детенышей животных этот процесс занимает гораздо больше времени. По мнению исследователей, это связано с недостаточно развитой ЦНС, которая, в силу возраста, еще не способна быстро формулировать поведенческие паттерны.

Эксперты из Института интеллектуальных исследований Макса Планка смогли научить робота-собаку всего за час. Это было сделано для того, чтобы лучше изучить особенности работы спинного мозга у позвоночных организмов.

Роботизированного «лабрадора» зовут Морти. Важно, что его алгоритм работы полностью построен на рефлексах и моторике животных. Робот сравнивал отправленную и ожидаемую информацию от датчиков, осваивал новые модели управления своим двигателем, когда учился ходить.

По словам одного из разработчиков Феликса Рупперта, инженеры и робототехники пытались выяснить, как именно животные учатся ходить. Примечательно, что созданный учеными робот смог научиться ходьбе по ровной поверхности всего за один час.

Однако у детенышей настоящих животных этот процесс занимает куда больше времени.

Ранее наш сайт писал, что американские ученые создали роботизированное сердце, которое работает лучше человеческого. Так, команда экспертов создала новый деформируемый насос из силиконовой трубки с обмотанными вокруг нее соленоидами.

Кроме того, редакция Курсора писала, что американские инженеры создали роботов для чистки зубов.

Еще напомним, что инженеры создали робота, который ищет потерянные вещи.