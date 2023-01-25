Windows 11: новые комбинаций клавиш, которые следует знать

В Windows 11 остались все предыдущие ярлыки из Windows 10, от Ctrl+C до Windows+Shift+S.
Но будьте осторожны – некоторые ярлыки приводят к разным эффектам, предупреждает PortalTele.
Вот восемь новых сочетаний, которые следует знать:
- Windows + W: откройте виджеты.
- Windows + Z: открывает окно выбора макета окна.
- Windows + Alt + стрелка вверх: Установите активное окно в верхнюю часть экрана.
- Windows + Alt + стрелка вниз: установите активное окно в нижнюю часть экрана.
- Windows + Ctrl + C: включить цветной фильтр (ярлык сначала должен быть активирован в настройках).
- Windows + C: открыть беседу в Microsoft Teams.
- Windows + A: откройте быстрые настройки.
- Windows + N: открытие сообщения и календаря.
Как сообщал Курсор, Microsoft выпустила Windows 11 больше года назад и с тех пор постоянно ее совершенствует. С самого начала некоторые пользователи заявляли, что разница с предыдущей версией ощутима слабо. То же самое показывали и тесты. Новые проверки показывают, что ситуация не изменилась.
Сама Microsoft заверила, что Windows 11 была разработана таким образом, чтобы получить максимальную отдачу от аппаратного обеспечения. Так ли это было? В тот момент нет. Заявления начали подтверждаться только со временем, после обновлений, исправлений и дополнений. Но проблема в том, что Windows 11 только равнялась с Windows 10, а не опережала ее.
Ранее мы писали о том, что эксперты провели ряд тестов Windows 10 и Windows 11 и пришли к выводу, что новая ОС немного мощнее своего предшественника.
Также Курсор информировал о том, что Microsoft лишил россиян возможности обновить компьютеры до Windows 11.