Windows 11: новые комбинаций клавиш, которые следует знать

Если вы часто используете эти сочетания, они каждый раз могут сэкономить время.

В Windows 11 остались все предыдущие ярлыки из Windows 10, от Ctrl+C до Windows+Shift+S.

Но будьте осторожны – некоторые ярлыки приводят к разным эффектам, предупреждает PortalTele.

Вот восемь новых сочетаний, которые следует знать:

Windows + W: откройте виджеты.

Windows + Z: открывает окно выбора макета окна.

Windows + Alt + стрелка вверх: Установите активное окно в верхнюю часть экрана.

Windows + Alt + стрелка вниз: установите активное окно в нижнюю часть экрана.

Windows + Ctrl + C: включить цветной фильтр (ярлык сначала должен быть активирован в настройках).

Windows + C: открыть беседу в Microsoft Teams.

Windows + A: откройте быстрые настройки.

Windows + N: открытие сообщения и календаря.

Как сообщал Курсор, Microsoft выпустила Windows 11 больше года назад и с тех пор постоянно ее совершенствует. С самого начала некоторые пользователи заявляли, что разница с предыдущей версией ощутима слабо. То же самое показывали и тесты. Новые проверки показывают, что ситуация не изменилась.

Сама Microsoft заверила, что Windows 11 была разработана таким образом, чтобы получить максимальную отдачу от аппаратного обеспечения. Так ли это было? В тот момент нет. Заявления начали подтверждаться только со временем, после обновлений, исправлений и дополнений. Но проблема в том, что Windows 11 только равнялась с Windows 10, а не опережала ее.

Ранее мы писали о том, что эксперты провели ряд тестов Windows 10 и Windows 11 и пришли к выводу, что новая ОС немного мощнее своего предшественника.

Также Курсор информировал о том, что Microsoft лишил россиян возможности обновить компьютеры до Windows 11.