Кандидат на праймериз Ликуда осужден за нападение на женщину

Однако женщина, о которой идет речь, заявила: «Против Дуду ведется кампания преследования. Мы лучшие друзья, и между нами никогда не было никакого насилия. Он достойнейший человек, а против него ведется охота».

Дуду Ланиадо, кандидат на праймериз Ликуда, был осужден в среду за проникновение в дом и нападение на женщину.

Ранее Ланиадо был помещен под домашний арест по жалобе женщины, но он нарушил условия ареста, пришел к ней домой и напал на нее и полицейского, прибывшего для его ареста.

Женщина, о которой идет речь, заявила: «Против Дуду ведется кампания преследования. Мы лучшие друзья, и между нами никогда не было никакого насилия. Он достойнейший человек, а против него ведется охота».

Ранее Курсор писал, что президент Ицхак Герцог выступил с речью и заговорил о кризисе в израильско-российских отношениях. «Чем меньше мы говорим и чем больше делаем, тем лучше», — отметил он.

Курсор писал, что бывший главный раввин москвы обвинил россию в попытке закрыть Еврейское агентство. Пинхас Гольдшмидт заявил, что усилия российского правительства по закрытию Еврейского агентства приведут к обратным последствиям — еще больше евреев захотят репатриировать в Израиль.

Наша редакция писала, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. Это решение следует за запросом минюста россии в четверг, 21 июля, о прекращении деятельности агентства на территории рф. Стало известно, что в ближайшее время состоится судебное рассмотрение дела касательно деятельности Еврейского агентства.

Также сообщалось, что россии прокомментировали требование закрыть «Сохнут». Пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков заявил, что требование закрыть Еврейское агентство «Сохнут» связано лишь с российским законодательством.