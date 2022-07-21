Подозрение в убийстве: в Рахате застрелили молодого человека

По сообщениям ивритоязычных СМИ, в 22-летнего мужчину стреляли в Рахате рано утром в четверг.
Вызванные на место медики констатировали его смерть на месте преступления.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента и подозревает, что это возможное убийство.
Новость будет дополняться.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Лапид прокомментировал теракт в Иерусалиме.
«Я хотел бы пожелать скорейшего выздоровления [водителю автобуса], который был ранен в результате инцидента с ножевым ранением в Иерусалиме. Я благодарен фотографу, который оказался на месте происшествия и действовал решительно, чтобы нейтрализовать террориста и предотвратить ранения других людей», — сказал глава правительства.