Поощрение насилия: случаи нападения на протестующих против Нетаниягу резко возросли

22:25, Сегодня
Происшествия, Новости Израиля, Политика
биньямин нетаниягу фото
Фото: depositphotos.com

По всему Израилю за последние недели зарегистрировали как минимум 5 инцидентов с применением насилия в отношении протестующих против Биньямина Нетаниягу, который «не ограничивает своих сторонников».

По мнению независимого журналиста и ключевой фигуры в движении против Нетаниягу Ор-ли Бар-Лев, подстрекательство на применения насилия исходит прямо сверху.

Об этом сообщает Haaretz.

«Не случайно Нетаниягу не ограничивает своих сторонников. В тот момент, когда он не осуждает насилие, он фактически поощряет его», – утверждает он.

Журналист утверждает, что экс-премьер-министр и его окружение поддерживает кампанию «левые-предатели», которую начали сотрудники Ликуда в ответ на возникновение протестов. Этим он объясняет подстрекательство сверху вниз.

«Цель – удержать людей от протестов… Все больше и больше людей выходят, и они хотят их подавить», – добавил Ор-ли Бар-Лев.

Утверждает, что за последние три недели было зарегистрировано 5 нападений на протестующих против Нетаниягу. Это происходит в преддверии ноябрьских выборов.

В частности, 3 сентября возле моста Ришоним в Ришон ле-Ционе члены движения Crime Minister протестовали против Нетаниягу. К ним приблизились подростки, которые приехали на внедорожнике, и начали их оскорблять. Словесный конфликт закончился насилием и митингующих забросали камнями, в ходе некоторым из них разбили голову.

Чуть позже полиция арестовала двух человек по подозрению в ранении протестующих. Оказалось, что это были отец и его сын-подростков, которых пострадавшие восприняли как братьев.

Помимо этого, в субботу, 24 сентября, активиста Ликуда Рами Бен Иегуда отстранили от работы в партии, потому что он избивал протестующих. Тот прибыл на развязку Хамед, где ударил человека, который участвовал в демонстрации против лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу.

Подвергшийся акту насилия полковник Рами Матан утверждал, что Рами Бен Иегуда подошел с мегафоном и начал кричать «террористы», «немцы», «предательские левые».

Ранее Шакед рассказала, в каком случае Нетаниягу поможет ее партии «Еврейский дом».

Также «Курсор» сообщал, что у дома министра обороны Бени Ганца прошли акции протеста.

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