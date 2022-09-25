Поощрение насилия: случаи нападения на протестующих против Нетаниягу резко возросли

По всему Израилю за последние недели зарегистрировали как минимум 5 инцидентов с применением насилия в отношении протестующих против Биньямина Нетаниягу, который «не ограничивает своих сторонников».

По мнению независимого журналиста и ключевой фигуры в движении против Нетаниягу Ор-ли Бар-Лев, подстрекательство на применения насилия исходит прямо сверху.

Об этом сообщает Haaretz.

«Не случайно Нетаниягу не ограничивает своих сторонников. В тот момент, когда он не осуждает насилие, он фактически поощряет его», – утверждает он.

Журналист утверждает, что экс-премьер-министр и его окружение поддерживает кампанию «левые-предатели», которую начали сотрудники Ликуда в ответ на возникновение протестов. Этим он объясняет подстрекательство сверху вниз.

«Цель – удержать людей от протестов… Все больше и больше людей выходят, и они хотят их подавить», – добавил Ор-ли Бар-Лев.

Утверждает, что за последние три недели было зарегистрировано 5 нападений на протестующих против Нетаниягу. Это происходит в преддверии ноябрьских выборов.

В частности, 3 сентября возле моста Ришоним в Ришон ле-Ционе члены движения Crime Minister протестовали против Нетаниягу. К ним приблизились подростки, которые приехали на внедорожнике, и начали их оскорблять. Словесный конфликт закончился насилием и митингующих забросали камнями, в ходе некоторым из них разбили голову.

Чуть позже полиция арестовала двух человек по подозрению в ранении протестующих. Оказалось, что это были отец и его сын-подростков, которых пострадавшие восприняли как братьев.

אשר יגורנו בא, האלימות התחילה וסופה מי ישורנו. אב ומשפחתו עצרו מתחת לגשר ראשונים עליו הפגננו ולאחר שצעקותיהם והקללות נשארו ללא תגובה החלו לזרוק אבנים ועלו לגשר כדי להתחיל תיגרה. מפגיני הגשר הבריחו אותם לא לאחר ששנים מהם נפצעו. האם אנחנו על סף מלחמת אחים? pic.twitter.com/e5ifGrxSb2 — Shaul amir (@shauli7) September 3, 2022

Помимо этого, в субботу, 24 сентября, активиста Ликуда Рами Бен Иегуда отстранили от работы в партии, потому что он избивал протестующих. Тот прибыл на развязку Хамед, где ударил человека, который участвовал в демонстрации против лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу.

Подвергшийся акту насилия полковник Рами Матан утверждал, что Рами Бен Иегуда подошел с мегафоном и начал кричать «террористы», «немцы», «предательские левые».

בריונים בשליחות נתניהו מכים מפגינים שבוע אחר שבוע. הפעם מדובר בפעילים בשכר (!) מטעם הליכוד.

ישראל נמצאת תחת מתקפה אלימה של ברית הביביסטים-כהניסטים. מרצ יצאה הערב לחזק את המפגינים — ניאבק ניאבק בכיכרות ובגשרים, ברשתות ובצמתים — וננצח אותם בקלפי. pic.twitter.com/1WERl0hSrH — זהבה גלאון (@zehavagalon) September 24, 2022

Ранее Шакед рассказала, в каком случае Нетаниягу поможет ее партии «Еврейский дом».

Также «Курсор» сообщал, что у дома министра обороны Бени Ганца прошли акции протеста.