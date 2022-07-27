Правительство Германии выплатит компенсацию семьям жертв мюнхенской резни 1972 года

Согласно сообщениям в СМИ, правительство Германии выплатит компенсацию 11 семьям жертв террора во время мюнхенской бойни 50 лет назад. Представитель министерства внутренних дел Германии не уточнил сумму предложения о компенсации.

Правительство Германии планирует выплатить компенсацию семьям жертв, убитых палестинскими террористами на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году, сообщают немецкие СМИ.

Представитель Федерального министерства внутренних дел сообщил газете Sueddeutsche Zeitung, что правительство приняло это решение из «желания определить серьезные последствия для родственников жертв в материальном выражении».

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