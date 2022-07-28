Россия ворует в Украине сталь, чтобы использовать ее для изготовления оружия — СМИ

Солдаты рф* вывозит украденную в Мариуполе сталь на свои предприятия. Там россияне смогут изготавливать новое оружие против граждан Украины.
Об этом сообщается в отчете американской группы ISRP.
В документе детально описываются почти 50 отдельных инцидентов мародерства, по которым есть доказательства — спутниковые снимки, навигационные маршруты и названия кораблей.
Исследователи, которые документируют преступления россиян, зафиксировали факты расхищения Мариуполя — теперь стало известно, что оттуда вывозят не только зерно, но и наворованную в захваченных регионах сталь и другие ценные материалы.
Эксперты предположили, что награбленная сталь доставляется непосредственно в российские промышленные зоны, где она может дополнять местное производство. И, возможно, она используется для производства дополнительного оружия войны, которая будет использована против гражданских лиц в Украине или даже других странах, отмечают в ISRP.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!