ШАБАК: боевик ХАМАСа использовал медицинское разрешение для вербовки террористов в Израиле

Житель Газы использовал разрешение на лечение в Израиле для того, чтобы въехать в страну в прошлом году и вербовать людей в ряды ХАМАСа, о чем сообщал координаторам в Газе.

Террористическая группировка ХАМАС использовала одного из своих членов, имевшего разрешение на въезд в Израиль из Газы для лечения, для поиска потенциальных новобранцев организации на территории Израиля, сообщает служба безопасности ШАБАК.

По данным ШАБАК, 27-летний Ахмад Абу аль-Нур въехал в Израиль на лечение в прошлом году, но не вернулся в сектор, а остался в Израиле нелегально.

В Израиле аль-Нур пытался найти людей, которые могут быть заинтересованы в присоединении к ХАМАС или оказании ему помощи, отправляя имена потенциальных новобранцев своим кураторам в Газе, сообщает ШАБАК.

Курсор ранее писал, что Австралия включила ХАМАС в список террористических организаций. Австралия идет по стопам Виликобритании, которая сделала идентичное обозначение по поводу ХАМАС еще в ноябре.

Кроме того, Агентство по борьбе с финансированием терроризма предотвратило передачу 30 млн долларов ХАМАСу. Под руководством израильского агентства по финансированию терроризма властям удалось конфисковать 103 миллиона шекелей (более 30 миллионов долларов), предназначенных для террористической организации ХАМАС в секторе Газа.

Также сообщалось, что в ХАМАСе сообщили о гибели боевика при обрушении туннеля в Газе. В среду в Секторе Газа из-за обрушения туннеля умер один из боевиков бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», заявляют в ХАМАСе.

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