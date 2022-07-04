СМИ сообщили об ожесточенных столкновениях возле Хеврона

Сообщается об ожесточенных столкновениях между палестинцами и израильскими войсками в городе Дура, недалеко от Хеврона.
По непроверенным данным палестинских СМИ, по меньшей мере четыре человека пострадали от израильского огня.
متابعة|| جانب من المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة دورا جنوب الخليل.
https://t.co/3NgG8DwLPv pic.twitter.com/xIYLaaHwt7
— شمس نيوز SHMS NEWS (@shmsnews) July 4, 2022
На видео, распространенном в Интернете, запечатлена раненая военная собака, которую поймали местные жители.
#شاهد إصابة كلب عسكري يتبع لقوات خاصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اكتشافه من قبل مطارد تمكن من الاشتباك معهم وإصابته والانسحاب من المكان في بلدة دورا بالخليل. pic.twitter.com/ORGMJT3kvY
— Newpress | نيو برس (@NewpressPs) July 4, 2022
Представитель Армии обороны Израиля сообщил, что у них нет никакой оперативной информации об инциденте.
«Курсор» писал ранее, что ЦАХАЛ арестовал двух нелегалов с оружием на границе с Газой. Солдаты Армии обороны Израиля пресекли попытку незаконного пересечения границы со стороны Газы двух вооруженных арабов. У них изъяты граната и ножи.
Также редакция информировала, что ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия из Иордании. Солдаты Армии обороны Израиля заметили на границе с Иорданией четырех подозрительных мужчин. После их ареста выяснилось, что они пытались доставить в страну четыре пистолета и четыре винтовки.
Мы сообщали, что ХАМАС и Хизбалла опасаются сотрудничества Израиля и арабов в сфере безопасности. ХАМАС и другие палестинские террористические группировки в последние несколько дней проводят встречи в Ливане, чтобы обсудить «опасности» надвигающегося создания альянса безопасности между Израилем и некоторыми арабскими странами, включая Саудовскую Аравию.