СМИ сообщили об ожесточенных столкновениях возле Хеврона

21:11, Сегодня
Происшествия, Новости Израиля
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Фото: Nasser Ishtayeh/Flash90

Палестинские СМИ публикуют ролики из города Дура, который находится недалеко от Хеврона. Судя по видео, в городе проходят ожесточенные столкновения между палестинскими террористами и солдатами ЦАХАЛа.

Сообщается об ожесточенных столкновениях между палестинцами и израильскими войсками в городе Дура, недалеко от Хеврона.

По непроверенным данным палестинских СМИ, по меньшей мере четыре человека пострадали от израильского огня.

На видео, распространенном в Интернете, запечатлена раненая военная собака, которую поймали местные жители.

Представитель Армии обороны Израиля сообщил, что у них нет никакой оперативной информации об инциденте.

«Курсор» писал ранее,  что ЦАХАЛ арестовал двух нелегалов с оружием на границе с Газой. Солдаты Армии обороны Израиля пресекли попытку незаконного пересечения границы со стороны Газы двух вооруженных арабов. У них изъяты граната и ножи.

Также редакция информировала, что ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия из Иордании. Солдаты Армии обороны Израиля заметили на границе с Иорданией четырех подозрительных мужчин. После их ареста выяснилось, что они пытались доставить в страну четыре пистолета и четыре винтовки.

Мы сообщали, что ХАМАС и Хизбалла опасаются сотрудничества Израиля и арабов в сфере безопасности. ХАМАС и другие палестинские террористические группировки в последние несколько дней проводят встречи в Ливане, чтобы обсудить «опасности» надвигающегося создания альянса безопасности между Израилем и некоторыми арабскими странами, включая Саудовскую Аравию.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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