ЦАХАЛ проведет тестирование ракетных сирен в Тель-Авиве завтра

Армия обороны Израиля сообщает, что завтра в 10 утра в пригороде Тель-Авива будет слышна сирена — жителям рекомендуется пройти в бомбоубежища и убедится, что они хорошо укомплектованы.

Армия обороны Израиля объявила, что во вторник в тель-авивском пригороде Гиватаим будет проведена проверка систем сирен и готовности к чрезвычайным ситуациям.

Когда в 10:05 утра прозвучат сирены, жителей просят зайти в бомбоубежища и убедиться, что они хорошо укомплектованы на случай чрезвычайной ситуации.

В случае реальной атаки сирены будут звучать дважды, говорят военные.

Курсор ранее писал, что силы безопасности раскрыли преступную группировку в Иудее. Силы ЦАХАЛа, пограничной полиции и ШАБАКа, действующие в арабском городе Хальхуль в Иудее и Самарии, раскрыли преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег, которые использовались для финансирования террористической организации ХАМАС.

Также сообщалось, что силы безопасности ночью провели контртеррористическую операцию в Хевроне. В рамках рейда по Иудее и Самарии солдаты ЦАХАЛа и пограничной полиции арестовали подозреваемого в терроризме. На местах отмечались беспорядки, по военным бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.

Кроме того, бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот решил участвовать на следующих выборах в Кнессет. Бывший начальник Генштаба уже контактировал с лидерами нескольких партий, причем наиболее серьезные переговоры велись с министром иностранных дел Яиром Лапидом, председателем партии «Еш Атид». Министр обороны Бенни Ганц также предложил Айзенкот вступить в его партию «Кахоль-лаван».