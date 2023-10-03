Каждому человеку есть чему у него поучиться.

Ультраортодоксальный еврейский бизнесмен Меир Фаркаш рассмешил пользователей Сети, когда рассуждал о жизни на фоне своего завода, который горел дотла.

В вирусном ролике мужчина выглядит абсолютно счастливым и, улыбаясь, говорит, что все, что не происходит с человеком, все к лучшему.

Ранее мы писали, что главный ашкеназский раввин Давид Лау раскритиковал инциденты, в которых израильская религиозная молодежь атаковала христианских священников и плевала в сторону них.

Также "Курсор" сообщал, сколько в Израиле живет ультраортодоксов и что изменится к 2040 году.

Помимо этого недавно была названа сумма, которую государство выделит на развлечения ультраортодоксов.