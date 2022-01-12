В Алматы за сутки арестовали более 1,5 тыс. человек

За последние сутки в Алматы, Казахстан, по подозрению в террористических актах, грабежах и других преступлениях было задержано 1 678 человек.

Всего за участие в незаконной деятельности, грабежах и других преступлениях было задержано 1 678 человек. Было изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1 476 единиц боеприпасов. По данным центра комендатуры Алматы, на пяти контрольно-пропускных пунктах города было задержано 38 человек.

По их словам, бандиты были задержаны в районах Алатау и Медео.

ПКП 102 получил только 881 сообщение, а колл-центр ГУБД принял 136 сигналов от граждан. Все сообщения были обработаны», — говорится в сообщении.

Курсор ранее писал, что президент Казахстана заявил, что Попытка государственного переворота предотвращена. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в понедельник, что его страна победила попытку государственного переворота во время исторических беспорядков на прошлой неделе, обвинив в волнениях боевиков из Центральной Азии, Афганистана и Ближнего Востока.

Кроме того, в Казахстане покончили с собой два высокопоставленных силовика. Стало известно о том, что полковник Комитета государственной безопасности Казахстана Азамат Ибраев был обнаружен мертвым во дворе своего дома в Нур-Султане. Согласно сведениям, он упал с высоты.

Еще напомним, что власти пытаются вернуть на родину убитого в Казахстане гражданина Израиля. Вице-президент Aero-Asia Гэри Корен рассказал об усилиях, которые предпринимаются, чтобы доставить тело погибшего в результате трагического случая в Казахстане Бену Коджиашвили в Израиль.

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